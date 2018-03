Tapferer Auftritt nach Liebes-Aus mit Anna Hofbauer (28)! Anfang des Monats wurde bekannt, dass die Ex-Bachelorette sich von ihrem Freund Marvin Albrecht (28) getrennt hat. Danach war der 28-Jährige wie vom Erdboden verschluckt – bei der Eröffnung eines Spas in Düsseldorf taucht er jetzt wieder auf und verrät Promiflash: “Aktuell geht es mir ganz gut. Zum Thema Trennung möchte ich keine Worte mehr verlieren. Ich denke, dazu ist alles gesagt." So richtig ist Marvin über die Trennung wohl noch nicht hinweg... aber da tut Ablenkung ja ganz gut!



