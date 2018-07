Sie hält endlich ihren Engel im Arm: Die Celebrity Big Brother-Teilnehmerin Jessica Cunningham blickt auf ein schicksalreiches Jahr 2017 zurück. Erst brachte sich ihr Ex-Freund und Vater ihrer drei Kinder um, dann erlitt sie auch noch eine Fehlgeburt. Doch aus diesen Verlusten ging sie noch stärker hervor und verkündete Anfang des Jahres ihre erneute Schwangerschaft. Jetzt hat Jessica ihr Kind zur Welt gebracht und ist stolze Vierfach-Mama!

Via Instagram verkündete die Vollblut-Mami die frohe Botschaft ihren Fans. Mit einem süßen Händchenbild stellte sie ihren kleinen Engel der Welt vor. "Wir haben unser wunderschönes Regenbogen-Baby in dieser Welt willkommen geheißen und es ist, als ob sie dazu bestimmt wäre, hier zu sein", betitelte die 31-Jährige ihren Post. Für sie sei ihr viertes Kind das Schönste, was sie jemals gesehen habe – vor allem nach dieser schlimmen Zeit.

"Uns geht es allen gut, aber ich werde einige Zeit für mich brauchen, um meine wundervolle kleine Familie zu genießen", schrieb Jessica weiter. Nach all den herben Rückschlägen scheint die Familie nun endlich etwas aufatmen und ihr neues Glück genießen zu können.

Instagram / theprodigalfox Jessica Cunningham mit ihrem vierten Baby

Lia Toby/WENN Jessica Cunningham beim Jog-On to Cancer Event

Instagram / theprodigalfox Jessica Cunningham und ihre drei Töchter

