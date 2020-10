Ihre Rasselbande wird immer größer! Jessica Cunningham (33) hat in den vergangenen Jahren so einiges durchgemacht. Noch vor drei Jahren erlitt die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin eine Fehlgeburt. Doch aus dieser schweren Zeit ist die Familienmutter stärker denn je hervorgegangen – denn schon ein Jahr später konnte sie ihr viertes Baby in den Armen halten. Damit aber offenbar nicht genug: Jessica ist erneut schwanger und erwartet derzeit ihr fünftes Kind!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 33-Jährige mit einem kleinen Bäuchlein, wie sie am Mittwoch Babyklamotten in Manchester einkaufte. Freudestrahlend lief Jessica mit ihrem jüngsten Sohn Digby durch das Geschäft und hielt sich immer mal wieder den Babybauch fest. Fans dürfte damit also klar, dass die Reality-Beauty bald ihren fünften Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen wird.

Im Netz äußerte sich die Brünette zu den Babynews noch nicht sehr ausführlich. Nur in einem aktuellen Post lässt sie in einem Nebensatz fallen, dass sie wieder ein Baby erwartet. "Ich bin jetzt mit meinem fünften Kind schwanger und muss mir langsam Gedanken über eine Umschuldung machen", schrieb sie belustigt zu einem Werbepost über Erstlingsausstattung.

Instagram / theprodigalfox Jessica Cunningham mit ihrem Sohn

Instagram / theprodigalfox Jessica Cunningham mit ihrem Sohn

Getty Images Jessica Cunningham im Mai 2017

