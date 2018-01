Am schlimmsten sei es gewesen, ihren Töchtern, die sechs, vier und drei Jahre alt gewesen waren, von Alistairs Tod zu berichten, erzählte die junge Mutter in der Talkshow Lorraine: "Ich habe so etwas nie durchgemacht, also wusste ich auch nicht, wie ich es sagen sollte, es war eine der härtesten Aufgaben, die ich jemals bewältigen musste." Die Kinder seien jetzt glücklich, weil sie ein wunderbares Auffangnetz an liebenden Menschen um sich herum gehabt hätten.