Mit einem Foto auf ihrem Blog Mother Of Maniacs überraschte Jessica ihre Fans mit den Babynews. Darauf sieht man sechs Bilderrahmen, die für die werdenden Eltern, die drei Kinder und das ungeborene Baby stehen. "Wir bekommen in diesem Jahr ein kleines Regenbogen-Kind", schrieb die 30-jährige Britin zu dem Bild. Der Regenbogen sei für sie ein Zeichen der Hoffnung und nach dem "blutigen Sturm" der vergangenen Wochen habe sie ein Licht am Ende des Tunnels gebraucht.