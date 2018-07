Mitte Juni trennten sich Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31): Das Bachelor-Paar von 2017 ging im Guten auseinander. Aber wie steht es um eine mögliche Reunion der einstigen Turteltauben? Auf dem Leck mich am #Hashtag-Event im Rahmen der Berlin Fashion Week erklärte Basti Promiflash, dass die Entscheidung der beiden reiflich überlegt gewesen sei: "Bei uns ist es am Ende so gekommen, dass wir uns getrennt haben – und deswegen würde ich das auf jeden Fall ausschließen, dass wir noch mal zusammenkommen."

