Nach fiesem Herzschmerz – Anuthida Ploypetch (20) ist wieder happy! Nach der Trennung von ihrem ersten Freund, hatte die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin starken Liebeskummer. Jetzt endlich ist die Model-Beauty wieder glücklich, denn sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite, der sie zum Strahlen bringt. "Sobald man jemanden hat, der einen so behandelt, wie es sein sollte und man dann auch seinen Wert erkennt, dann kann Liebe wirklich schön sein", offenbarte die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview.

Thomas Niedermueller/Getty Images for Quickcap; Instagram / anuthida Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de