GNTM-Star Anuthida Ploypetch ist erstmals Mutter geworden!

Jetzt sind sie zu dritt! Seit einiger Zeit geht Anuthida Ploypetch (26) mit ihrem Partner Lars Gödeke durchs Leben. Vor wenigen Monaten teilten die ehemalige Germany's next Topmodel-Bekanntheit und ihr Partner dann überglücklich mit, dass sie Nachwuchs erwarten. Seitdem hält sie ihre Fans mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun hat ihr Warten aber endlich ein Ende: Anuthidas Baby ist auf der Welt!

Diese Neuigkeit teilt die 26-Jährigkeit via Instagram mit. "Die Kraft der Frau ist unendlich. Die Schöpfung ist unsterblich", schreibt sie unter ein paar Schnappschüssen. Eines zeigt sie, Lars und ihren Nachwuchs nach Geburt von oben. In ihrer Story schreibt Anuthida außerdem: "Ich widme ihr alles von mir." Demnach hat sie also eine kleine Tochter bekommen! Weitere Details, wie etwa Geburtsdatum und Größe, verrät Anuthida aber noch nicht.

Fans und Freunde freuen sich total für die frischgebackenen Eltern. "So viel Liebe an euch" und "Alles Gute, eurer neuen, kleinen Familie", lauten zwei Kommentare unter Anuthidas Posting. Ein weiterer User wünscht: "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Endlich ist dein großes Wunder und Geschenk des Lebens angekommen."

Anuthida Plyopetch, Model

Lars Gödeke und Anuthida Ploypetch

Anuthida Ploypetch im Oktober 2023

