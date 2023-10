GNTM-Star Anuthida Ploypetch zeigt ihren großen Babybauch!

So schön schwanger ist Anuthida Ploypetch (26)! Die einstige Zweitplatzierte der Castingshow Germany's next Topmodel und ihr Partner Lars Gödeke erwarten gerade ihren ersten Nachwuchs. In den sozialen Medien hält sich das Model mit Updates zu ihrer Schwangerschaft allerdings eher zurück. Doch jetzt gewährt sie ihren Fans doch einen kleinen Einblick in ihre Reise zum Mamaglück: Auf diesem neuen Foto präsentiert Anuthida ihren großen Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Influencerin jetzt unter anderem diesen Schnappschuss, auf dem sie ihrer Community ihre gewölbte Körpermitte zeigt: Auf dem Pic posiert Anuthida in einem langen Rock und einem bauchfreien Oberteil im Sonnenuntergang am Strand – besonders ihre große Kugel fällt dabei sofort ins Auge. Zudem teilt sie auch eine Aufnahme von mehreren Polaroidbildern, auf denen sie ihren Bauch ebenfalls in Szene setzt.

Zwar gab Anuthida bislang noch nicht allzu viel über ihre Schwangerschaft preis – doch sie machte bereits deutlich, wie sehr sie diese Zeit genießt! "Es ist das Schönste, mit dem Gefühl aufzuwachen, dass mein Baby in meinem Bauch wächst und sich bewegt", betonte sie bereits im Sommer im Netz.

Anzeige

Getty Images Anuthida Ploypetch im Februar 2020

Anzeige

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch im August 2023

Anzeige

Getty Images Anuthida Ploypetch, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de