Erkannt? So sieht Ex-GNTM-Girl Anuthida Ploypetch heute aus

Anuthida Ploypetch (27) erreichte 2015 den zweiten Platz bei Germany's Next Topmodel. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Beauty sehr stark weiterentwickelt, allerdings lässt sie ihre Fans auf Instagram immer noch an ihrem Leben teilhaben. Ein neues Foto, das die Lübeckerin nun auf der Plattform teilt, zeigt sie im Regenwald in Brasilien. Darauf trägt sie die traditionelle Gesichtsbemalung der Yawanawá, einem indigenen Stamm aus dem Amazonas-Gebiet. Zu einem erdfarbenen Kleid kombiniert sie Feder- und Perlenschmuck sowie eine Kappe mit Camouflage-Muster. Auf dem Bild ist auch ein Muttermal auf ihrem Oberarm gut zu erkennen, unter dem sie die Worte "Hier küssen" tätowiert hat.

Die TV-Bekanntheit befindet sich momentan gemeinsam mit ihrem Partner Lars Gödeke und ihrer Tochter in einer Heilungsstätte in Brasilien. Von dort teilte sie weitere Schnappschüsse, auf denen sie Reinigungszeremonien und Musikzirkel dokumentierte. Dabei lerne sie nach eigenen Angaben die Weisheit der indigenen Bevölkerung kennen und bringe ihren Körper in Einklang mit der Natur.

Lars und Anuthida wurden im Dezember 2023 zum ersten Mal Eltern. Damals verkündete die heute 27-Jährige die Geburt ihrer Tochter mit einem verschwommenen Foto im Netz. "Die Kraft der Frau ist unendlich. Die Schöpfung ist unsterblich", schrieb sie damals zu dem Bild. Bis heute haben die gebürtige Thailänderin und der Modedesigner den Namen ihres kleinen Mädchens nicht verraten.

Instagram / anuthida Anuthida Ploypetch und Lars Gödeke mit ihrer Tochter

Instagram / anuthida Anuthida Plyopetch, Model

