"Das Schönste": Schwangere GNTM-Anuthida zeigt Babytritte

Anuthida Ploypetch (25) lässt ihre Fans an ihrer Reise zum Babyglück teilhaben! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidaten machte Ende Juni eine wunderbare Neuigkeit publik: Die Influencerin und ihr Partner Lars Gödeke erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seither gewährt sie ihrer Community im Netz hin und wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Jetzt zeigt Anuthida ihren Fans, wie aktiv ihr ungeborenes Baby bereits ist!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Anuthida jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihren Babybauch streichelt: In dem Video ist deutlich zu erkennen, dass sich das Baby des Models bewegt und niedliche Tritte von sich gibt. "Es ist das Schönste, mit dem Gefühl aufzuwachen, dass mein Baby in meinem Bauch wächst und sich bewegt", bringt die Mama in spe ihre großen Glücksgefühle zum Ausdruck.

Aber wann kommt Anuthida und Lars' kleines Wunder denn eigentlich auf die Welt? Im Rahmen der Schwangerschaftsverkündung Ende Juni erklärte das Model, dass es noch ungefähr fünf Monate dauere, bis die Geburt anstehe. Inzwischen dürften es also nur noch vier Monate sein.

Instagram / anuthida Ultraschallbild von Anuthida Ploypetchs Baby

Instagram / anuthida Lars Goedecke und Anuthida Ploypetch

Getty Images Anuthida Ploypetch im Februar 2020

