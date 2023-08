Bauchfrei: GNTM-Anuthida präsentiert ihre große Babykugel!

So schön schwanger ist Anuthida Ploypetch (25)! Die einstige Teilnehmerin von Heidi Klums (50) Castingshow Germany's next Topmodel machte im Juni eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Modedesigner Lars Gödeke, erwartet die Influencerin im Moment ihr erstes Kind. Auf Social Media teilt sie hin und wieder niedliche Updates: Jetzt präsentiert Anuthida ihrer Community ihren kugelrunden Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Anu jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie am Rande eines Waldes auf einem Baumstamm balanciert. Dabei trägt sie einen langen Rock und ein bauchfreies Oberteil aus fließendem Stoff, das ihre Wölbung perfekt in Szene setzt. Zu dem Foto schreibt sie: "'Mamoto' ist ein swahilisches Wort, das so viel wie 'Mutter-Baby' bedeutet. Es spiegelt die Idee wider, dass Mutter und Baby keine getrennten Personen, sondern eine verbundene Einheit sind."

Zwar lässt Anuthida ihre Community hin und wieder an der Entwicklung ihrer Schwangerschaft teilhaben – doch genauere Details zu dem Baby behält das Model bislang noch für sich! Beispielsweise verriet die Mama in spe bis jetzt noch nicht, ob sie sich auf eine kleine Tochter oder einen kleinen Sohn freuen darf.

Instagram / anuthida Lars Goedecke und Anuthida Ploypetch

Getty Images Anuthida Ploypetch, Februar 2020

Getty Images Anuthida Ploypetch im Februar 2020

