Babyboom: Diese fünf GNTM-Girls sind gerade schwanger!

Bei den Germany's next Topmodel-Girls ist das Babyfieber ausgebrochen! In der Vergangenheit kämpften bereits zahlreiche attraktive Frauen im Rahmen von Heidi Klums (50) Castingshow um den Titel: Unter anderem wollten sich Luisa Hartema (28), Fata Hasanović (28) und Co. den Traum von der Laufstegkarriere erfüllen. Doch im Moment widmen sich zahlreiche von Heidis ehemaligen Schützlingen einer ganz anderen Aufgabe: Viele Ex-Kandidatinnen sind nämlich gerade schwanger!

Im Moment erwarten ganze fünf ehemalige Teilnehmerinnen der TV-Show Nachwuchs! Unter anderem darf sich Luisa Hartema – die Siegerin der siebten Staffel – auf ein neues Familienmitglied freuen. Im Netz gewährt das Model seinen Fans regelmäßig Einblicke in die Schwangerschaft. Auch Anna Adamyan (27) aus Staffel neun und Fata Hasanović aus der elften Staffel erwarten derzeit ein Baby.

Zu Luisa, Fata und Anna gesellen sich zwei weitere schwangere Ex-Kandidatinnen dazu! Aminata Sanogo, die 2013 gemeinsam mit Heidi am Set stand, freut sich gerade ebenfalls auf ihr Baby. Und auch Anuthida Ploypetch (25), die 2015 im Finale stand, vergrößert ihre Familie.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Getty Images Aminata Sanogo, 2015

