Da schwebt jemand im absoluten Daddy-Himmel! Am 13. Juni konnten die Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (22) Jenefer Riili endlich ihr erstes gemeinsames Kind in die Arme schließen – einen Sohn. Ihr kleiner Milan erfüllt die Neu-Eltern mit Stolz und stellt ihren Alltag völlig auf den Kopf. Dem frischgebackenen Vati scheint das Kindertheater aber total zuzusagen. So sehr schwärmt er vom Papasein!

Mit seinem neuen Post auf Instagram dürfte der TV-Star zahlreiche Follower-Herzen berühren. Die schwarz-weiße Aufnahme hält einen bezaubernden Vater-Sohn-Moment fest. Noch rührender als die Kuscheleinheit ist höchstens die Bildunterschrift. "Wenn man mir gesagt hat, dass man nicht erklären kann, wie stark die Liebe zu seinem Kind ist, dachte ich mir jedes Mal: 'Ich bin so gespannt, wie es ist, wenn ich mal Papa bin.' Jetzt weiß ich es und es ist wirklich mit keinem Gefühl zu vergleichen", erklärt der Vollblutpapi.

In vielen weiteren Zeilen beschreibt der 22-Jährige, dass er noch nie eine solche Liebe empfunden habe, wie die für seinen Nachwuchs. Auch in früheren Post versprach er dem Familienneuzugang, immer für ihn da zu sein und ihn für immer zu lieben.

Instagram / jenefer_riili Matze Höhn, Jenefer Riili und Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhns Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und sein Sohn

