Mysteriöse Botschaft: Matthias Höhn geht es gar nicht gut!

In den vergangenen Monaten ging es rund im Leben von Matthias Höhn (28): Nach fast zwei Jahren zerbrach die Beziehung zu seiner Freundin Michelle Simöl – doch auch die Freundschaft zu der Mutter seines Kindes, Jenefer Riili, scheiterte. Und auch wenn der Influencer mittlerweile wieder glücklich vergeben ist, scheint es derzeit für den Vater eines Sohnes nicht rundzulaufen. "Gestern Abend ist etwas passiert, was ich wirklich keinem Menschen dieser Welt wünsche. Worüber ich aktuell noch nicht sprechen kann", klagt er in einer Instagram-Story sein Leid. "Allgemein sind in den letzten Monaten Dinge passiert, wo man sich bei jeder Sache immer gesagt hat: 'Gut, ich nehme es hin und mache das Beste daraus, denn schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden'", gibt er sich mysteriös.

Die Situation, auf die Matze nicht näher eingeht, scheint mittlerweile zu eskalieren: "Gestern kam dann das i-Tüpfelchen hinzu. Bei einer Sache, wo man sich eigentlich dachte, da könnte Licht am Tunnel gewesen sein, was uns die Kraft gibt, die anderen Dinge leichter überstehen zu können. Dem ist nicht so und nun steht uns die nächste Prüfung bevor, obwohl man doch eigentlich schon andere Prüfungen hätte bestehen müssen." Dennoch betont der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller, dass er mit dem kryptischen Post kein Mitleid erzeugen möchte.

Die Trennung von seiner Langzeitfreundin Michelle erfolgte aufgrund eines Seitensprungs von Matze. "Die Trennung kam eigentlich über Nacht. Ich stand auf und merkte bereits, dass irgendetwas nicht stimmt. Ein paar Stunden später erreichte mich dann ein Hinweis, dass mich Matze mit einer bekannten TV-Bekanntheit betrogen hatte", verriet Michelle selbst im Interview mit Promiflash. Der Laiendarsteller soll sie mit der Reality-TV-Bekanntheit Kate Merlan (37) betrogen haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seiner neuen Freundin

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Michelle Simöl, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Matthias' mysteriöser Botschaft? Ich fühle mit ihm! Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Na ja, wenn er so was schon teilt, sollte er auch verraten, was los ist! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de