Nicht mehr mit Jenny befreundet: Nun meldet sich Matze Höhn

Matthias Höhn (27) bricht sein Schweigen. Der TikToker und seine einstige Berlin - Tag & Nacht-Kollegin Jenefer Riili sind seit fast drei Jahren getrennt. Für ihren gemeinsamen Sohn ziehen sie jedoch weiterhin an einem Strang. Auch sonst schienen sich die beiden trotz der Trennung ziemlich gut miteinander zu verstehen. Am Dienstag machte Jenny jedoch öffentlich, dass sie sich von ihrem Ex distanziere und nicht mehr mit ihm befreundet sei. Warum, ist bisher unklar. Nun gibt auch Matze ein Statement dazu ab.

"Ich will das einfach so, wie Jenny das auch gepostet hat: Diese ganzen Gerüchte... Das ist alles Unsinn", stellt der Münchner in seiner Instagram-Story klar. Alles, was in der Vergangenheit war, habe nichts mit der aktuellen Situation zu tun. "Es geht nicht um Milan, es geht hier nicht um meine Beziehung, es geht auch nicht um diese Gerüchte, die durchs Internet gehen", betont der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer. Aber auch er werde nicht darauf eingehen, was genau zwischen ihm und Jenny vorgefallen ist.

Obwohl das einstige Liebespaar nicht mehr gut aufeinander zu sprechen ist, möchte es seinen Sohn nach wie vor gemeinsam erziehen. Für ihn soll es wie gewohnt weitergehen. "Ich habe ihn heute Morgen auch zum Kindergarten gefahren, habe ihn auch bei Jenefer zu Hause abgeholt", gibt Matze preis.

Anzeige

Getty Images Matthias Höhn, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn und seine Freundin im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de