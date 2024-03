"Besser so": Michelle Simöl will Abstand von Ex Matze Höhn

Nachdem Matthias Höhn (28) sie betrogen hat, möchte Michelle Simöl nicht mehr so viel mit ihm zu tun haben. Rund ein Jahr nach der Trennung packt die Influencerin gegenüber Promiflash über das Liebes-Aus mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star aus. Sie seien sich in den vergangenen Monaten hin und wieder zwar beim Feiern begegnet, aber Michelle hält lieber Abstand. "Er ist mir eigentlich mit jeder Begegnung nur fremder geworden und ich habe mich immer weiter von ihm und seinem Verhalten distanziert", erklärt die TikTokerin.

Weiter führt die Beauty im Promiflash-Interview aus, dass sie und Matze wohl auch nach der Trennung mal aneinandergeraten sind: "Da ist einiges vorgefallen, was ich aber im Detail gar nicht mehr aussprechen will, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass es für mich besser so ist." Weitere Details gibt Michelle dazu allerdings nicht preis.

Doch was war überhaupt zwischen den beiden passiert? Michelle erinnert sich gegenüber Promiflash zurück, dass sie die Info bekommen hätte, der Schauspieler sei ihr mit einer anderen TV-Bekanntheit fremdgegangen. "Im Auto konfrontierte ich ihn dann und er bejahte das dann auch. Es wäre an Karneval passiert", offenbart sie. Schon zu Zeiten der Trennung waren Gerüchte im Umlauf gewesen, dass Matze etwas mit Kate Merlan (37) gehabt haben soll – ob sie die besagte TV-Bekanntheit ist, lässt Michelle aber offen.

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl, Influencerin

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine damalige Freundin Michelle im Dezember 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

