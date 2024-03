Nach Trennung von Matze Höhn brauchte Michelle erst mal Zeit

Vor genau einem Jahr haben sich Michelle Simöl und Matthias Höhn (28) nach fast zwei Jahren Beziehung getrennt. Der frühere Berlin - Tag & Nacht-Darsteller soll seine Ex dabei betrogen haben. Das hat die Beauty so verletzt, dass sie sich erst mal auf sich konzentrieren wollte. "Ich habe versucht, alles zu reflektieren und das war auch gut so. Für mich war es enorm wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass mir in meiner Zukunft nicht noch mal so eine Art von Respektlosigkeit passiert", erklärt sie ehrlich im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Was die Männerwelt betrifft, bin ich aktuell der Meinung, es kommt sicher, wie es kommen soll und aktuell bin ich ganz froh, dass es so ist, wie es ist."

Zurzeit hat die Influencerin keinen Partner an ihrer Seite – erzwingen wolle sie aber auch nichts. Denn gerade nach dem Verrat von Matze hat Michelle wohl Vertrauensprobleme. Wie sie nämlich gegenüber Promiflash verrät, hat sich das Liebes-Aus für sie nicht angedeutet. "Die Trennung kam eigentlich über Nacht. Ich stand auf und merkte bereits, dass irgendetwas nicht stimmt. Ein paar Stunden später erreichte mich dann ein Hinweis, dass mich Matze betrogen hatte", schildert sie im Gespräch. Sie habe ihn daraufhin damit konfrontiert und der frühere Laiendarsteller gab den Betrug wohl zu.

Der 28-Jährige hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen seiner Verflossenen geäußert. Der Ex-Freund von Jenefer Riili ist mittlerweile auch wieder in festen Händen. Im Sommer 2023 wurde der frühere BTN-Star von einem Promiflash-Leser mit einer unbekannten Dame im Arm gesichtet. Nur wenige Monate später machte der Vater eines Sohnes seine Beziehung im Netz offiziell. "Ich habe sie gefunden", schrieb Matze zu einem Beitrag auf Instagram total glücklich.

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl, Ex-Freundin von Matthias Höhn

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine neue Partnerin

