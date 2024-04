Matze Höhn geht es schlecht: Lejla macht Liebeserklärung

Lejla ist für Matthias Höhn (28) da! Erst kürzlich kündigte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller an, dass er gerade eine schwere Zeit durchmacht. Dabei kann der Laiendarsteller offensichtlich auf die Unterstützung seiner Liebsten zählen: Matzes Freundin Lejla macht ihm nun eine süße Liebeserklärung auf Instagram. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich liebe dich so unfassbar, dass es gar nicht in Worte zu fassen ist", schreibt die Influencerin zu zwei Schnappschüssen, auf denen die Turteltauben sich umarmen.

Dann kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich bin so dankbar für jeden einzelnen Tag, den ich neben dir aufwache. Ich danke dir für die Liebe, die du mir jeden Tag schenkst und dass du in schweren Zeiten immer an meiner Seite bist, denn wie sagt man so schön: 'In guten wie in schlechten Zeiten'. Du hast mir gezeigt, dass das nicht nur ein Sprichwort ist, sondern auch die Wirklichkeit." Ihren süßen Post schließt sie mit rührenden Worten ab: "Ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr und werde ewig an deiner Seite bleiben."

Erst vor wenigen Tagen machte Matze mit einem besorgniserregenden Statement auf sich aufmerksam. "Gestern Abend ist etwas passiert, was ich wirklich keinem Menschen dieser Welt wünsche. Worüber ich aktuell nicht sprechen kann", teilte er seinen Fans in seiner Instagram-Story mit und ergänzte: "Allgemein sind in den letzten Monaten Dinge passiert, wo man sich bei jeder Sache immer gesagt hat: 'Gut, ich nehme es hin und machte das Beste daraus, denn schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden.' Gestern kam dann das i-Tüpfelchen hinzu."

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn und seine Freundin im Dezember 2023

Instagram / leli.plnc Matthias Höhn, Influencer, mit seiner Partnerin Lejla

