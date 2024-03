Michelle Simöl bestätigt: Ex Matze Höhn hat sie betrogen

Vor einem Jahr haben sich Michelle Simöl und Matthias Höhn (28) getrennt. Kurz nach der Trennung kamen erste Gerüchte auf, dass der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seine Ex mit Kate Merlan (37) betrogen haben soll. Dazu äußert Michelle sich nun endlich selbst. Gegenüber Promiflash bestätigt sie die Spekulationen um einen Seitensprung. "Die Trennung kam eigentlich über Nacht. Ich stand auf und merkte bereits, dass irgendetwas nicht stimmt. Ein paar Stunden später erreichte mich dann ein Hinweis, dass mich Matze mit einer bekannten TV-Bekanntheit betrogen hatte", erklärt sie im Gespräch und fügt hinzu: "Im Auto konfrontierte ich ihn dann und er bejahte das auch."

Das Ganze sei an Karneval im vergangenen Jahr passiert. "Er besaß zwei Wochen zuvor aber noch die Dreistigkeit, mir von ihrem Handy zu schreiben, als ich ihn nicht erreichen konnte. Er tischte mir die Story auf, er hätte alle verloren und müsste deswegen von ihrem Handy schreiben, obwohl er da bereits bei ihr war", erklärt Michelle im Promiflash-Interview weiter. Hinweise habe sie zu dieser Zeit auch von anderen Followerinnen bekommen, wirklich glauben wollte es die Beauty aber nicht. Ob es nun letztendlich Kate war oder nicht, lässt die Influencerin offen.

Michelle und Matze waren fast zwei Jahre ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden damals beim Feiern. Gegenüber Promiflash erzählte der Laiendarsteller, wie es um ihn geschehen war. "Meine Freunde saßen schon im Auto, aber ich bin noch mal durch die Partymeute gegangen, die vor dem Club stand, weil ich sehen wollte, was da so abgeht. Auf einmal kam Michelle von der Seite und meinte so: 'Ey, dich kenne ich doch irgendwoher!'", erzählte der heute 28-Jährige. Nach einem kurzen Gespräch mit ihr habe es damals sofort gefunkt.

Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Mates-Date-Event

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / michelleesimoel_ Matthias Höhn und Freundin Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de