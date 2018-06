Das erste Berlin - Tag & Nacht-Baby ist da: Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) sind gestern morgen stolze Eltern des kleinen Milan geworden. Im Februar verkündeten die Seriendarsteller, dass sie Nachwuchs erwarten. Ab diesem Zeitpunkt versorgte Jenefer ihre Fans mit reichlichen Schwangerschafts-Updates, doch seit gut zwei Tagen war es still um die sonst so aktive TV-Beauty geworden. Jetzt ist klar, warum: Jenefer hat ein kerngesundes, quickfideles Kind geboren!

Das sehnsüchtige, lange Warten ist nun endlich vorbei und das überglückliche Ex-Pärchen kann ihren Fratz in seinen Armen halten: "Unser kleiner Milan hat am Mittwoch, den 13.06. um 8.20 Uhr das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz und voller Liebe", schreiben sowohl die Neu-Mama als auch der jetzige Papa in ihren Instagram-Storys und versprechen, in Kürze weitere Infos zu liefern. Doch eines verrieten sie dann doch noch: "Er ist das Schönste, was wir jemals gesehen haben", schwärmten das junge Elternpaar und entzückt mit einem ersten Blick auf Milans niedliches Händchen.

Auch, wenn die zwei sich erst wenige Wochen vor der Geburt ihres Sprösslings getrennt haben: Jenefer und Matze wollen trotzdem beide für ihr Baby da sein! Und es gibt sogar Hoffnung auf ein Liebes-Comeback: Immerhin hielten die beiden erst neulich auf einem Post Händchen. Das sieht doch ganz nach perfektem Liebesglück aus…

