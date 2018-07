Sind alle guten Dinge tatsächlich immer drei? Im Hause Kardashian scheint die Redewendung in Sachen Nachwuchs jedenfalls zuzutreffen. Immerhin sind drei von vier berühmten Clan-Kids Frauen und die ältesten Kult-Schwestern Kim (37) und Kourtney (39) haben ebenfalls jeweils drei Sprösslinge. Ob die letzte des Dreiergespanns, Khloe (34), da wohl auch mitzieht? Etwas reizvoll findet sie den Gedanken schon – und zwar aus diesem Grund!

Unter Kims Upload auf Instagram glaubt Khloe, doch glatt das Beauty-Geheimnis ihrer Schwestern aufgedeckt zu haben. Sie schreibt: "Okay, ich verstehe nicht, was hier passiert. Gibt es eine geheime Regel, die besagt, dass Mütter nach drei Kindern heißer werden? Du und Kourt lasst mich wirklich darüber nachdenken, ob ich nicht auch bei der Dreier-Regel mitmache", so die 34-Jährige. Oma Kris Jenner (62) hätte dann jedenfalls noch mehr Enkel zum Knuddeln!

Falls Khloe tatsächlich mitziehen will, muss sie sich ranhalten. Kim kümmert sich immerhin um ihre Schützlinge North (5), Saint (2) und Chicago und unter Kourtneys Dach tollen Mason (8), Penelope (5) und Reign (3) herum. Dagegen haben die Neu-Mama und ihr Liebster Tristan Thompson (27) bisher nur einen Spross – ihre gemeinsame Tochter True.

Getty Images / Ethan Miller Khloe, Kim und Kourtney Kardashian bei Kims Geburtstagsparty 2013

Instagram/kimkardashian Kim Kardashian und ihre Kinder Chicago, Saint und North

Instagram / kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

