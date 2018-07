Von diesem Dreiergespann kann die Netz-Gemeinde gerade einfach nicht genug kriegen! Fast zeitgleich wurden gleich drei Kardashian-Schwestern jeweils Mama eines kleinen Mädchens: Kim (37) bekam Chicago im Januar, Kylie (20) ihre Stormi wenige Tage später am ersten Februar und Khloe (34) Töchterchen True schließlich im April. Jetzt stand der niedliche Reality-Nachwuchs schon mit wenigen Monaten zum allerersten Mal vor einer professionellen Kamera!

Zwar gibt es die Bilder bisher noch nicht zu sehen, via Twitter heizte Khloe die Vorfreude allerdings schon einmal mächtig an: "Wir haben heute ein Cousinen-Fotoshooting gemacht! Es war das Süßeste!" Seit ein paar Wochen ist die Liebste von NBA-Star Tristan Thompson (27) wieder bei ihrer Familie in Los Angeles – und das Trio rund um Chicago, Stormi und True damit auch endlich komplett. Die Fans können es jedenfalls kaum erwarten, alle drei mal zusammen zu sehen.

Doch ob es soweit überhaupt kommen wird? Schließlich traf Kylie vor wenigen Wochen eigentlich die Entscheidung, keine Fotos von ihrem Fratz mehr zu veröffentlichen. Vor wenigen Stunden zeigte sie ihre Stormi dann zwar wieder via Snapchat, allerdings war ihr Gesicht in dem Schnappschuss nicht zu erkennen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Kylie Jenner / Facebook Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Snapchat / kylizzle Stormi Webster

