Will Cazzie David ihm etwa zeigen, was er verpasst? Nach zwei Jahren Beziehung machte Pete Davidson (24) von heute auf morgen Schluss mit der Produzentin. Während sie seither solo durchs Leben schreitet, hat sich ihr Ex längst wieder in feste Fänge begeben: Der Comedian datet nicht nur das Popsternchen Ariana Grande, sondern wird sie demnächst sogar heiraten. Die beiden bewohnen bereits ein gemeinsames Liebesnest in New York. Was seine Ex wohl über Petes wildes Liebesleben denkt? Mit ihren ganz eigenen Waffen scheint Cazzie jetzt zurückzuschlagen.

Petes Verflossene kann sich definitiv sehen lassen. Auf Instagram postete die brünette Beauty jetzt einen Urlaubsschnappschuss, auf dem sie ihre Traummaße zur Schau stellt. Im roten Bikini und mit einer Packung Gummibärchen in der Hand posiert sie für ihre 175.000 Follower. Denen dürfte vor allem ihr durchtrainierter Muskelbauch als Blickfang dienen. Will Cazzie Pete und Ariana etwa eins auswischen und ihrem Ex das Gefühl geben, er hätte sich für die Falsche entschieden?

Mit der Veröffentlichung des lasziven Pics machte sich die US-Amerikanerin jedenfalls nicht nur Freunde. "Lass die beiden in Ruhe. Sie sind glücklich verlobt", lautete nur eine Forderung eines Fans, der Cazzie das leicht bekleidete Foto zum Vorwurf machte. Andere stärkten ihr wiederum den Rücken: "Du siehst fantastisch aus. Du wirst jemand Besseren finden als Pete!"

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Pete Davidson und Cazzie David

Anzeige

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Splash News Ariana Grande und Pete Davidson in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de