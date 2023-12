Shows abgesagt: Pete Davidson soll vorher ausgerastet sein!

Was war da los? Vor wenigen Tagen versetzte Pete Davidson (30) seine Fans in große Sorge: Der Comedian sagte nur wenige Stunden vor einem Auftritt seine Show ab. Auch knapp ein Dutzend weiterer Shows cancelte der Ex von Kim Kardashian (43) ohne richtige Erklärung. Langsam kommen aber neue Details ans Licht: Pete soll vor den Absagen ziemlich außer sich gewesen sein!

Wie InTouch Weekly berichtet, hatte der TV-Star vor den Absagen einen neuen Film gedreht. Am Set haben ihn dann Paparazzi genervt und Pete ging auf Konfrontationskurs. Er sei "so wütend" gewesen, dass mehrere Produktionsmitglieder ihn "zurückhalten mussten". Daraufhin sei Pete laut der Quelle in seinen Wohnwagen gegangen und verwüstete diesen dann in rasender Wut. Daraufhin habe er die Comedyshows abgesagt.

Insgesamt elf Auftritte cancelte der "Saturday Night Live"-Star an diesem Tag. Als Begründung nannte er "unvorhergesehene Umstände." Einige Fans waren deswegen besonders verärgert – die Absage kam nur zwei Stunden vor seinem Auftritt.

Pete Davidson, Comedian

Pete Davidson bei der Premiere von "Bupkis"

Pete Davidson, Comedian

