Kaia Gerber und Austin Butler genießen lässige Date-Night

Kaia Gerber (22) und Austin Butler (32) gehen schon seit Längerem zusammen durchs Leben. Ihre Beziehung halten sie aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nun erwischen sie aber Paparazzi bei einem ziemlich intimen Moment. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar während einer Date-Night in New York. Zusammen mit einem Freund genossen die zwei vor dem Restaurant Via Carota im Big Apple eine Zigarette. Vor allem das Model schien immer wieder die Nähe seines Freundes zu suchen – verliebt schmiegte sich Kaia an Austin.

So relaxt die beiden ihre Kippe rauchten, so lässig waren sie auch gekleidet. Während die 22-Jährige auf eine schwarze Bikerjacke mit weiter Hose und einem farblich passenden Oberteil trug, entschied sich der "Elvis"-Darsteller ebenfalls für eine rein schwarze Kombi aus Jacke, Hose und Cap. Mittlerweile sind die beiden schon seit Ende 2021 zusammen – ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hatte das Paar im März 2022, zuletzt rockten die beiden im vergangenen Jahr den roten Teppich der TIME100-Gala.

Doch warum gibt es kaum Informationen über das Privatleben des Pärchens? In einem Interview mit WSJ. Magazine erklärte die Tochter von Cindy Crawford (58): "Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind." Aus diesem Grund halte sie ihr Liebesleben so geheim wie möglich, da es ihr heilig sei.

MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in London 2024

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

