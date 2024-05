Kuss-Debakel bei "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Paar

Bei diesen beiden Singles ist der Start nicht gerade glimpflich verlaufen! Bei Gestrandet ... in den Flitterwochen suchen zwölf Männer und Frauen nach der großen Liebe. Ganz ähnlich wie bei Hochzeit auf den ersten Blick treffen sich die Paare erst vor dem Altar auf einer einsamen Insel. Crish und Stefanie stellen sich ebenfalls dem Experiment. Ihr Jawort verläuft jedoch ein wenig holprig – denn der Mentalist will seine Auserwählte direkt küssen. Steffi ist aber nicht wirklich nach einem Kuss zumute und weicht galant in eine Umarmung aus.

"Ich fand, das war für mich der peinlichste Moment in meinem Leben. Das hat mich auch echt aus dem Konzept gebracht", erklärt der 44-Jährige danach betroffen. Für Steffi kam aber definitiv kein Kuss infrage. "So schnell geht es nicht bei mir. Küssen ist nicht ausgeschlossen, muss er sich aber erst mal verdienen", gibt die Blondine ehrlich zu. Von diesem kleinen Fauxpas lässt sich das Paar aber nicht gänzlich aus dem Konzept bringen – Händchen haltend und dennoch strahlend verlassen sie die Zeremonie. Nur kurz darauf aber das nächste Missgeschick: Crish hat seinen Ehering verloren. Steht die Ehe schon jetzt unter keinem guten Stern?

Bei den Zuschauern kommt das neue Format aber noch nicht ganz so gut an. Nach einem etwas zähen Auftakt kamen auch in der vergangenen Woche die Quoten nicht richtig in Fahrt. Mit einem Marktanteil von gerade einmal 2,7 Prozent erreichte Sat.1 nicht wirklich einen Mega-Erfolg – denn nur 0,62 Millionen Zuschauer verfolgten die zweite Folge des Liebesabenteuers im Fernsehen.

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Crish

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Steffi

Wie habt ihr die Situation empfunden? Ich fand es ganz unangenehm! Er tat mir ein wenig leid. Na ja, mit einer Kuss-Abfuhr muss man rechnen, wenn man sich noch nicht kennt. Ergebnis anzeigen



