"Ich war so drauf!": Pete Davidson war auf Beerdigung high

Dafür schämt er sich heute! Pete Davidson (30) ist schon seit einigen Jahren durch Schlagzeilen zu seiner Drogensucht und seinen psychischen Problemen im Gespräch. Im Juni 2023 begab er sich wegen dieser zum wiederholten Male in eine Entzugsklinik und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nun wurde neues Show-Material von dem US-Amerikaner veröffentlicht, in dem er ein krasses Geständnis zu seinen Drogenproblemen hinlegt: Während Aretha Franklins (✝76) Beisetzung stand Pete unter Drogeneinfluss.

Vor einigen Tagen wurde das Netflix-Spezial "Turbo Fonzarelli" des New Yorkers veröffentlicht. Inmitten seiner Stand-up-Show erinnerte Pete sich daran, in welchem Zustand er Arethas Beerdigung beiwohnte: "Ich war so drauf. Das ist echt nicht cool." Damals begleitete er seine Ex-Freundin Ariana Grande (30) auf die Trauerfeier. Während seines Ketaminrausches sprach er sogar mit der Familie der verstorbenen Sängerin: "Ich war so high, dass ich dachte, es sei eine gute Idee, zu ihrer Familie zu gehen und zu sagen: 'Hey, ich bin nur hier, um meinen Respekt zu zollen.'" Seine Anspielung zielte dabei auf "Respect" einen von Arethas größten Hits ab.

Heute schämt sich Pete für sein Verhalten. Doch offenbar scheint der 31-Jährige seine Probleme noch nicht in den Griff zu bekommen. Das engste Umfeld des Stand-up-Comedians soll besorgt um ihn sein und plant sogar einzuschreiten, um Pete zu helfen.

Getty Images Aretha Franklin 2014

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Getty Images Pete Davidson, Comedian

