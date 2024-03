Pete Davidson konzentriert sich jetzt auf seine Karriere!

Können seine Fans langsam aufatmen?Im vergangenen Jahr fiel Pete Davidson (30) durch sein sprunghaftes Verhalten auf. Anfang 2024 soll sein engstes Umfeld sogar eine Intervention für ihn geplant haben. Nun berichtet eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight: Dem Comedian soll es besser gehen! "Pete ist in einer guten mentalen Verfassung und hat die Dinge unter Kontrolle", heißt es. Zuvor hatte ein Insider verraten, der "Saturday Night Live"-Darsteller arbeite daran, "wieder in die richtige Spur zu kommen" – das scheint er langsam zu schaffen. "Er möchte sich jetzt auf Stand-up-Comedy und seine Filmkarriere konzentrieren", fügt die Quelle hinzu.

Pete schließt derzeit ein wichtiges berufliches Projekt ab: seine Serie "Bupkis", die sein Leben in einer überspitzten und fiktionalisierten Version darstellt. Doch obwohl sieim vergangenen Jahr um eine zweite Staffel verlängert wurde, entschied sich der Ex-Verlobte von Ariana Grande (30) , die Show zu beenden. In einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter erklärte Pete, er habe mit "Bupkis" die Chance gehabt, nachdem sein Privatleben fast ein Jahrzehnt in den Medien war, seine Geschichte auf seine Weise zu erzählen. Aber: "Ich habe das Gefühl, dass dieser Teil meines Lebens abgeschlossen ist. Ich freue mich sehr auf das nächste Kapitel", fuhr er fort.

Eine Person scheint Pete momentan besonders gut unterstützen zu können. Der Schauspieler wurde immer wieder mit seinem Flirt Madelyn Cline (26) gesehen – wie beispielsweise Ende Dezember, nachdem er mehrere seiner Shows abgesagt hatte. Die beiden zeigten sich zusammen in einem Café in New York. Was zwischen Pete und der Schauspielerin aber tatsächlich läuft, ist den Fans nicht so ganz klar. Denn ein Insider erklärte gegenüber Daily Mail: Madelyn sieht ihre derzeitige Beziehung mit Pete locker und es wird nicht ihre letzte Beziehung sein. Sie denkt, dass er saukomisch und spaßig ist und sie will nur mit ihm abhängen."

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

