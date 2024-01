"Braucht Hilfe": Planen Pete Davidsons Freunde Intervention?

Gibt es Grund zur Sorge um Pete Davidson (30)? Der Comedian fällt aktuell durch besonders sprunghaftes Verhalten auf. Den Sommer hatte er in einer Klinik verbracht. Ende des Jahres sagte er kurzfristig und ohne ersichtlichen Grund Shows ab und sorgte mit einem plötzlichen Ausraster am Set seines neuen Films für negative Schlagzeilen. Petes engstes Umfeld soll nun eine Offensive planen, um ihm zu helfen!

"Er braucht offensichtlich Hilfe", weiß ein Insider laut National Enquirer. Einige Freunde und Familienmitglieder sollen untereinander in Kontakt stehen und verzweifelt versuchen, Pete wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die Quelle behauptet: "Die Menschen in seinem Umfeld haben das Gefühl, dass er eine Intervention braucht, bevor es zu spät ist." In der Vergangenheit hatte der Ex von Kim Kardashian (43) bereits mit Drogen und psychischen Problemen zu kämpfen.

Sein unberechenbares Verhalten drohe nun, seine Karriere zu sabotieren. "Pete hat sich keinen Gefallen getan, als er vor einigen der einflussreichsten Leute in Hollywood zusammengebrochen ist", erklärt der Insider. Zeuge seines Ausbruchs waren angeblich Dustin Hoffman (86) und Jennifer Coolidge. Weiter heißt es: "Er steht an der Schwelle zum Ruhm, aber er stellt sich immer wieder selbst ein Bein."

Getty Images Pete Davidson, Komiker

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson auf der Met Gala 2023

