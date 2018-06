Dass bei Ariana Grande (24) und ihrem Schatz Pete Davidson (24) alles Schlag auf Schlag geht, dürfte keinen Fan mehr überraschen. Erst Anfang Juni outeten sich die Sängerin und der Schauspieler als Liebespaar und seitdem verläuft alles ruckizucki. Kurz nach dem Couple-Coming-out verriet ein fetter Klunker am Ringfinger des Popsternchens: Die beiden haben sich sogar verlobt! Fehlt eigentlich nur noch ein gemeinsames Liebesnest. Aber auch das hat das Duo längst gefunden.

Wie TMZ berichtete, bezog das Pärchen vermutlich vergangenes Wochenende sein erstes gemeinsames Heim in der Stadt, die niemals schläft. Die New Yorker Luxuswohnung im Wert von 16 Millionen Dollar befindet sich im schicken Chelsea-Viertel von Manhattan mit Blick auf die Skyline der Metropole. Herrschaftliche 4.000 Quadratmeter hat das Blitz-Paar ganz für sich – in einem Gebäudekomplex, der von der berühmten Architektin Zaha Hadid entworfen wurde und über Fitnesscenter, Kino und Swimmingpool verfügt. Ob Adriana und Pete Besitzer oder lediglich Mieter der glamourösen Immobilie sind, ist nicht bekannt.

Über einen prominenten Nachbarn dürften sich die Musikerin und der "Saturday Night Life"-Star so oder so freuen. Niemand Geringeres als "Fields Of Gold"-Sänger Sting lebt ebenfalls in der geschmackvollen Behausung.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

WENN.com Ariana Grande beim Coachella Valley Festival 2018

Joseph Marzullo/WENN.com Sting, Sänger

