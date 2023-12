Nach Show-Absagen: Pete Davidson mit Madelyn Cline unterwegs

Sie scheint ihn abzulenken. Vor den Weihnachtsfeiertagen hatte der Comedian Pete Davidson (30) für mächtig Aufsehen gesorgt: Nur wenige Stunden vor einem Auftritt sagte er diesen ab. Danach cancelte Pete knapp ein Dutzend weitere Shows. Der genaue Grund dafür ist nicht bekannt, allerdings soll er vor den Absagen wegen nervender Paparazzi ausgerastet sein. Nach den Eskapaden wurde Pete nun erstmals wieder gesehen – und zwar mit seinem Flirt Madelyn Cline (26)!

TMZ liegt jetzt ein Video vor, das den 30-Jährigen und die Schauspielerin in einem Café in New York zeigt: In einem beigefarbenen Pulli und einer dazu passenden Mütze bestellt sich Pete einen eisgekühlten Matcha Latte, bevor er draußen eine Zigarette raucht. Seine Begleitung wählt hingegen eine Jeansjacke, die sie mit einer Cap und einer lockeren Hose kombiniert.

Dass Madelyn mit Pete unterwegs ist – und ihn anscheinend in seiner misslichen Lage unterstützt – verwundert sicherlich einige Fans. Ein Insider verriet nämlich bereits, dass die Outer Banks-Darstellerin nur ihren Spaß will und nicht auf etwas Ernstes aus ist. "Madelyn sieht ihre derzeitige Beziehung mit Pete nur als eine gute Zeit an und es wird nicht ihre letzte Beziehung sein. Sie denkt, dass er saukomisch und spaßig ist und sie will nur mit ihm abhängen", so die Quelle gegenüber Daily Mail.

Pete Davidson im April 2023

Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Madelyn Cline, Schauspielerin

