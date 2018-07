Jada Pinkett-Smith (46) nimmt kein Blatt vor den Mund! Seit einigen Wochen spricht die Schauspielerin in Interviews ohne Hemmungen über ihr Sexleben. So verriet sie beispielsweise, dass sie im Alter von neun Jahren von ihrer Großmutter aufgeklärt wurde. Trotzdem hatte die Ehefrau von Will Smith (49) nicht immer nur Spaß am Liebesspiel: Die Hollywood-Ikone enthüllt nun, dass sie einige Zeit sexsüchtig war!

In der Show Red Table Talk stellte sich Jada den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei erinnerte sich die Filmdarstellerin an eine Zeit, in der sie die intimen Momente mit ihren Partnern nicht nur genießen konnte. "Als ich jünger war, litt ich definitiv unter einer Sexsucht. Ich dachte zu dieser Zeit, dass ich all meine Sorgen mit Sex lösen könnte", schilderte sie ihr damaliges Verhalten. Als die US-Amerikanerin ihr Problem erkannt hatte, setzte sie sich kurzerhand auf einen kalten Entzug. "In so etwas bin ich ziemlich gut. Ich habe mich einfach gefragt, warum ich so viel Sex habe. Nur so kannst du den Zwang ablegen", erläuterte sie ihre Genesungsstrategie.

Doch auch danach entwickelte Jada ab und an ein auffälliges Verhalten, jedoch immer in Bezug auf andere Bereiche. "Meine Süchte wechseln ständig. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Tag, an dem ich zwei Flaschen Wein leerte und dann zur dritten greifen wollte. Da hab ich bemerkt, dass ich ein Alkoholproblem entwickelt hatte", zeigte sie sich sehr selbstkritisch. Schon als Teenager kam die 46-Jährige mit Abhängigkeiten in Berührung: Ihre Mutter litt unter einer hartnäckigen Heroinsucht.

Chris Delmas/AFP/Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den EMA Awards 2016

Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images Jada Pinkett Smith beim Sundance Film Festival in Utah

Anzeige

Splash News Adrienne Banfield-Jones und Jada Pinkett-Smith

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de