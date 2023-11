Jada Pinkett-Smith bleibt "für immer" mit Will zusammen!

Jada Pinkett-Smith (52) will ihre Ehe nicht aufgeben. Die Schauspielerin und ihr Mann Will Smith (55) sorgten im Oktober für reichlich Schlagzeilen: Die zwei machten bekannt, dass sie schon seit rund sieben Jahren getrennt sind. Scheiden ließe sich das Paar nicht, da es weiterhin an der Beziehung arbeiten wolle. Seitdem spekulieren die Fans darüber, wie es mit den beiden Hollywoodstars weitergeht. Jada klärt nun auf!

Heute wird die 52-Jährige in der "Drew Barrymore Show" zu Gast sein und offen über den Status von Will und ihrer Beziehung reden, wie in einer Vorschau der Talksendung zu sehen ist. "Wir bleiben für immer zusammen", betont Jada im Gespräch mit Moderatorin Drew Barrymore (48). Sie und ihr Noch-Mann hätten viel versucht und scheinen deshalb weiterhin der Meinung zu sein, an ihrer Ehe arbeiten und so eine Scheidung vermeiden zu können.

Dass sich Jada mit Will super versteht, bewies sie vor wenigen Tagen auch mit einem süßen Posting. Auf Instagram teilte sie ein paar Schwarz-Weiß-Bilder, auf denen sie mit dem "The Fresh Prince of Bel-Air"-Darsteller glücklich in die Kamera strahlt. Auf einem legt der 55-Jährige seiner Noch-Frau vertraut die Hand auf den Kopf, sie kuschelt sich währenddessen an ihn an. "Ein perfekter Thanksgiving-Tag. Ich hoffe, dass eurer genauso schön war", schwärmte Jada darunter.

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith

