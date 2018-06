Jada Pinkett-Smith (46) plaudert mal wieder aus dem Sexkästchen – und offenbart amüsante Masturbations-Storys! In ihrer Facebook-Show Red Table Talk spricht die Frau von Will Smith (49) regelmäßig mit ihrer Mutter Adrienne Banfield-Jones und ihrer Tochter Willow über intime Themen. Nachdem die Schauspielerin vor wenigen Wochen von ihren schlimmen Suizidgedanken gesprochen hatte, schlug sie nun ein fröhliches Thema an und quasselte mit ihren Mädels über Selbstbefriedigung. Dabei berichtete sie: Sie wusste dank ihrer Oma schon mit neun Jahren, was zu tun ist – und hatte täglich fünf Orgasmen!

Ganz gelassen stellte die 46-Jährige ihre ersten Erfahrungen mit Masturbation dar. "Meine Großmutter hat mir alles darüber beigebracht, als ich neun war. Sie wollte, dass ich weiß, dass die Befriedigung von mir selbst kommen kann und nicht von einem Mann kommen muss." Der besten 21 Jahre alten Freundin ihrer Jüngsten, die ebenfalls als Gast in der Show war, erklärte sie dann: "In deinem Alter war ich beinahe süchtig danach. Ich war in einer Findungsphase und habe wenig mit Männern gehabt. Eines Tages habe ich dann gedacht: 'Es reicht. Du hast fünf Orgasmen am Tag!'"

Neben ihrer eigenen Sexualität packte die zweifache Mama jedoch auch über das Liebesleben ihrer Kids aus: So erinnere sie sich noch heute an den Tag, an dem ihr Sohn Jaden (19) sein erstes Mal gehabt habe. Auch den Verlust der Jungfräulichkeit ihres Stiefsohns Trey (25) habe sie an seinem Gesichtsausdruck erkannt und ihn zu seiner großen Bestürzung darauf angesprochen.

Instagram / jadapinkettsmith Adrienne Banfield-Jones, Willow Smith und Jada Pinkett-Smith bei "Red Table Talk"

Daniel Boczarski/ Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

C.Smith/ WENN.com Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith und Jada Pinkett-Smith

