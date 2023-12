Trotz Trennung: Will Smith und Jada strahlen an Weihnachten

Sie halten trotzdem zusammen! Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) sorgten vor einigen Wochen für einen ziemlichen Schock bei ihren Fans: Sie gaben bekannt, dass sie bereits seit knapp sieben Jahren getrennt sind. Scheiden lassen wollen sich die Schauspieler aber nicht, da sie weiterhin an ihrer Beziehung und Ehe arbeiten wollen. Dass dieses Arrangement gut funktioniert, beweisen Will und Jada nun mit lustigen Weihnachtsfotos.

Mit seinen rund 64,7 Millionen Instagram-Fans teilt der 55-Jährige ein paar private Schnappschüsse, auf denen er mit seiner Noch-Frau und ihren Kids zu sehen ist – allesamt in verrückten Feiertags-Looks. Willow (23) trägt beispielsweise eine Weihnachtsbaum-Mütze und ein Oberteil mit dem Gesicht ihres Vaters, ihr Bruder Jaden (25) einen Schornstein-Hut und einen bunten Pullover. Ein Foto zeigt nur Will und Jada, die albern nebeneinander posieren. Die beiden scheinen trotz ihrer Trennungs-News gut miteinander auszukommen.

Auch Wills erste Frau Sheree Zampino (56) und ihr gemeinsamer Sohn Trey waren bei dem X-Mas-Fotoshooting dabei und strahlten wie die anderen in bunten Outfits. Mit der 56-Jährigen war der Hollywoodstar von 1992 bis 1995 verheiratet gewesen. Nur zwei Jahre später gab er Jada das Jawort.

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett, Willow, Will, Jaden und Trey Smith

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2022

Anzeige

Instagram / shereezampino Trey Smith und Sheree Zampino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de