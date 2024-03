Nach ihrer Ehekrise: Das hofft Jada Pinkett-Smith für Willow

Ihre Liebesgeschichte ist turbulent. Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) sind seit 1997 verheiratet und haben zusammen Jaden (25), Willow (23) und Trey (31) großgezogen. In letzter Zeit sorgte das Paar mit seinen außerehelichen Affären für viele Schlagzeilen. Seit mehr als sieben Jahren sind sie nun getrennt, wollen sich aber nicht scheiden lassen. Trotz alledem findet Jada, dass ihre Beziehung ein Vorbild für Willow sein kann!

Zu Gast im "Pretty Smart"-Podcast wird die Schauspielerin gefragt, ob sie sich für ihre 23-jährige Tochter eine Beziehung wie ihre Eigene wünsche. Darauf antwortet sie: "Wenn es ihr hilft, eine Frau wie ich zu werden, dann ja." Jada sieht ihre Ehe mit dem "Men in Black"-Darsteller allerdings auch gar nicht so kritisch: "Eine Märchengeschichte wird meine Beziehung nie sein. Aber ich weiß, dass ich jemanden an meiner Seite habe, egal was passiert."

Ein entscheidender Vorfall, der Jada und Wills Beziehung geholfen haben soll, war die berühmte Ohrfeige der Oscar-Verleihung 2022. "Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Wills Seite verlassen würde, brauchte ich diesen Schlag, um zu erkennen, dass ich ihn nie verlassen werde", berichtete die "Matrix"-Darstellerin gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith beim Sundance Film Festival 2018

Anzeige

Instagram / willowsmith Jada Pinkett-Smith (r.) mit ihrer Tochter Willow

Anzeige

Getty Images Will und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de