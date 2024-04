Ostergrüße: Will Smith postet rares Foto mit ganzer Familie!

Will Smith (55) teilt süße Ostergrüße! Mit einem Foto auf Instagram gibt der Schauspieler einen Einblick in sein Osterfest. Auf dem Schnappschuss sind nicht nur seine Ehefrau Jada Pinkett-Smith (52) und ihre zwei gemeinsamen Kinder zu sehen, sondern auch seine Ex-Frau Sheree Zampino (56), ihr gemeinsamer Sohn Trey, ebenso wie Wills Mutter Caroline und Jadas Mutter Adrienne und viele weitere Mitglieder der Familie. Mit einer österlichen Kopfbedeckung strahlen sie allesamt in die Kamera. Dazu schreibt Will: "Das ist meine Mutter! Frohe Ostern an alle."

Die Fans sind von dem privaten Einblick in die Festtage der Familie Smith hellauf begeistert. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare: "Das ist ein wunderschönes Foto. Es ist schön, die Familie beisammen zu sehen", findet ein Nutzer, während ein weiterer kommentiert: "Eine tolle Eigenschaft von ihm ist, dass er seine Familie so sehr liebt." Auch ein dritter Fan kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Oh, ich wünsche deiner Familie frohe Ostern. Es sieht so aus, als hättet ihr eine wunderbare Zeit zusammen!"

Im vergangenen Jahr sorgte das Power-Couple für eine große Überraschung: In ihren Memoiren gestand Jada, dass sie und Will sich bereits 2016 getrennt haben. "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns beide weitergeht." Eine Scheidung komme für die Schauspieler aber erst einmal nicht infrage. Zuletzt wurde Will jedoch mehrfach mit einer unbekannten Frau an seiner Seite erwischt. Um wen es sich dabei handelt und ob der "Men in Black"-Star möglicherweise frisch verliebt ist, ist bisher aber nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Will und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Wills Ostergruß? Ich finde es super, dass seine gesamte Familie zu sehen ist! Na ja, ich finde ein Foto von Will, seiner Frau und seinen Kindern hätte auch gereicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de