Will Smith feiert niedliche Family-Reunion beim Coachella

Will Smith (55) hat seine Liebsten beisammen! Der Schauspieler überraschte am Wochenende mit einem Auftritt beim berühmt-berüchtigten Festival Coachella. Dabei bekam der Hollywoodstar offenbar auch Unterstützung von seiner Familie! Töchterchen Willow (23) teilt auf Instagram ein süßes Familienbild. Darauf zu sehen sind nicht nur ihre Eltern Will und Jada Pinkett-Smith (52), sondern auch ihr Bruder Jaden (25). Doch noch eine weitere Person hat sich auf den Schnappschuss gemogelt. Auch Wills Sohn Trey aus seiner Ehe mit Sheree Zampino (56) ist am Start und lächelt freudig in die Linse.

Auch wenn Will und Jada erst im vergangenen Jahr die Bombe platzen gelassen hatten, bereits seit sieben Jahren getrennt zu leben, fließt kein böses Blut zwischen den beiden. Sie zeigen sich immer wieder vereint mit ihren Kindern – auch eine Scheidung steht für sie nicht im Raum. "Wir bleiben für immer zusammen", versprach die Schauspielerin im November des vergangenen Jahres in der "The Drew Barrymore Show".

Wills Auftritt beim Coachella war inspiriert von der beliebten Filmreihe "Men in Black". Dafür rappte der Filmstar zusammen mit J Balvin den Titelsong des ersten Teils. Obwohl Fans noch immer die Hoffnung hegen, dass Will womöglich noch einmal in die ikonische Rolle des Agenten Jay schlüpft, so ist aktuell nichts dergleichen offiziell in Arbeit. Dafür erwartet die Filmfans aber eine Fortsetzung von "Bad Boys"! Vor wenigen Wochen hatte der 55-Jährige sogar auf Instagram verraten, dass die Dreharbeiten dafür nahezu abgeschlossen seien.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022

Getty Images J Balvin und Will Smith, 2024

