Eric Stehfest (29) kennt das Gefühl, am Rande der Gesellschaft zu stehen. Der GZSZ-Star war jahrelang drogenabhängig und hat aus seiner Vergangenheit auch nie einen Hehl gemacht. Bereits mit 13 griff der Schauspieler zu Crystal Meth. Er konsumierte die Teufelsdroge sieben Jahre lang und brauchte zwei Entzüge, um dauerhaft clean zu werden. In der Fernsehserie zeigte seine Rollenfigur Chris Lehmann ein Herz für Außenseiter und startete ein Obdachlosenprojekt – im realen Leben hat der Darsteller nun eine Berliner Obdachlosenärztin bei ihrer Arbeit begleitet.

Er habe nicht vergessen, wie es ist, ganz unten zu sein, verriet Eric Moderator Steffen Hallaschka (46) in stern TV. Für eine Dokumentation des RTL-Formats arbeitete der gebürtige Dresdener mit Ärztin Jenny de la Torre im von ihr gegründeten Gesundheitszentrum für Wohnungslose – zwei Tage, an die er sich noch lange erinnern wird und in denen unter anderem Marcel kennenlernte. Der gelernte Maler ist drogenabhängig und seit fünf Jahren obdachlos, seine Sucht hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Eric bot an, eine Nacht mit ihm auf der Straße zu verbringen, und ermunterte ihn, sich Hilfe zu suchen. "Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, ich will dir helfen, aber ich kann dich nicht unterstützen", erklärte er.

Viele Fernsehzuschauer, die Eric nur als Serienliebling kennen, wird dieser private Einblick überraschen. Auch kämpfte nicht nur er mit der Abhängigkeit – seine Ehefrau Edith war ebenfalls jahrelang süchtig nach Crystal Meth. Mittlerweile hat das Paar seine Drogenvergangenheit hinter sich gelassen und diese in dem Buch "9 Tage wach" verarbeitet.

