Spoiler: Diese GZSZ-Rolle stirbt überraschenden Serientod

Für Fans der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es am 8. Juli 2025 einen Schockmoment: Die beliebte Figur Paulina Wendland, gespielt von Christina Arends, stirbt in der aktuellen Folge einen tragischen Serientod. Mit falscher Identität und Adoptivtochter Clara an ihrer Seite plante sie ihre Flucht ins Ausland, doch auf dem Weg zum Flughafen kam alles anders. Ein geplatzter Reifen führte zu einem tödlichen Unfall und beendete nicht nur ihre Reisepläne, sondern auch ihr Leben. Paulina, die seit April 2025 zu GZSZ gehörte, hatte sich gerade Hilfe von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64) erhofft, der ihr ein neues Leben in Portugal versprochen hatte.

Christina, die Schauspielerin hinter Paulina, lässt die Entscheidung der Drehbuchautoren nicht unkommentiert. In einem Abschiedsinterview für die Serie mit RTL äußerte sie ihre Betroffenheit über das traurige Schicksal ihrer Rolle: "Ich hätte ihr so sehr ein Happy End gewünscht." Dennoch zeigt sie auch Verständnis für die dramaturgischen Überlegungen: "Ihr Tod bringt neue Konflikte und erzählerische Chancen bei GZSZ – vor allem für Zoe und John." Der Dreh ihrer letzten Szenen hinterließ bei der Darstellerin gemischte Gefühle. Während sie die sonnige Kulisse am Drehtag als wunderschön beschreibt, sei der emotionale Abschied von der Figur und dem Team gleichermaßen bittersüß gewesen.

Paulina war nicht nur eine Kämpferin in der Serie, sondern auch eine Rolle, die Christina Arends mit Leidenschaft verkörperte. Seit sie im April 2025 ins GZSZ-Universum eingestiegen war, hatte sie mit ihrem Spiel viele Fans begeistert. Für Christina selbst war es eine intensive, aber auch erfüllende Zeit, die sie sehr zu schätzen weiß. "Alles greift ineinander, alle ziehen an einem Strang – das schafft eine besondere Energie", erinnerte sie sich rückblickend an die Arbeit an der Daily Soap. Auch wenn die Reise von Paulina nun ein dramatisches Ende gefunden hat, bleibt Christina bei den Fans mit ihrer warmherzigen Darstellung und Leidenschaft unvergessen.

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Christina Arends in GZSZ

RTL Christina Arends als Paulina in GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Christina Arends, GZSZ-Darstellerin