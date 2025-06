"GZSZ"-Blitz-Comeback: Marc Weinmann kehrt zurück

Marc Weinmann, bekannt als Luis Ahrens aus GZSZ, gibt ein überraschendes Comeback bekannt. Vom 13. bis 18. Juni 2025 wird er in den Folgen 8.291 bis 8.294 der Kultserie erneut auf den Bildschirmen zu sehen sein. In einem emotionalen Gastauftritt steht sein Charakter an der Seite von Toni bei deren Hochzeit und trifft auf seinen früheren Freund Moritz, um vergangene Differenzen zu klären. Für Fans ist es ein bedeutender Moment, da Luis eine der zentralen Figuren in einem besonderen Handlungsbogen der Serie war und viele Zuschauer ihn vermisst haben.

Marc erklärte in einem Interview mit RTL, dass ihn sein Bauchgefühl dazu bewogen habe, das Angebot für die einmalige Rückkehr anzunehmen. "Toni könnte unmöglich ohne ihren Bruder vor den Altar treten", sagte er. Dieses Comeback sei für ihn mehr als nur Arbeit – es fühle sich an wie ein Wiedersehen mit guten Freunden, nachdem er zuvor selbst den Entschluss gefasst hatte, die Serie zu verlassen. Die vertraute Atmosphäre am Set sei geblieben, auch wenn sich Kleinigkeiten verändert hätten. "Es war fast, als hätte ich nie eine Pause gemacht", kommentierte der Schauspieler die Erfahrung, wieder in seine alte Rolle zu schlüpfen.

Der Abschied von GZSZ war für Marc damals ein emotionales Ereignis, das ihn und viele seiner Kollegen spürbar bewegt hatte. Rund drei Jahre gehörte er als Luis Ahrens fest zum Ensemble der Serie. Der Schauspieler hat in dieser Zeit nicht nur professionelle, sondern auch menschlich enge Beziehungen am Set aufgebaut. Sein kurzfristiges Comeback setzt diesem besonderen Band noch einmal ein Denkmal und sorgt dafür, dass Fans und Kollegen gleichermaßen Gelegenheit zum Abschied und zur Verabschiedung vom Charakter Luis haben. Ein Moment, der sicherlich auch Marc selbst viel bedeutet.

RTL / Rolf Baumgartner Felix van Deventer und Marc Weinmann bei GZSZ

RTL Marc Weinmann und Lennart Borchert spielten bei GZSZ ein homosexuelles Paar

