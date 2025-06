Das stört Olivia Marei an GZSZ-Kollege Patrick Heinrich

Die Schauspielerin Olivia Marei (35) und ihr Kollege Patrick Heinrich (40), die gemeinsam in der Erfolgsserie GZSZ spielen, haben ganz offensichtlich nicht nur vor der Kamera eine gute Chemie. In ihren Rollen als Toni und Erik gelten sie als echtes Traumpaar, das sogar den nächsten großen Schritt wagt und in der Serie heiraten wird. Doch auch privat pflegen die beiden eine enge Freundschaft. Trotz der Harmonie gibt es jedoch eine Sache, die Olivia an Patrick nicht ausstehen kann, wie sie jetzt lachend in einem RTL-Interview verriet: "Der haut die ganze Zeit Sprüche raus und ich bin daneben immer total unlustig. Das ist gemein, der muss mich auch mal lustig darstellen."

Die lustige Dynamik der beiden Schauspielkollegen, die sich offenbar problemlos vor der Kamera wie im echten Leben ergänzt, begeistert nicht nur Fans, sondern scheint auch die Zusammenarbeit am Set besonders harmonisch zu machen. Olivia und Patrick erzählen immer wieder, wie gut sie sich auch privat verstehen. Die humorvolle Art von Patrick, die Olivia im ersten Moment als Herausforderung beschreibt, könnte auch ein wichtiger Grund für die Verbindung sein, die die beiden miteinander teilen. Ihren Humor und ihre gemeinsamen Späße nehmen Fans der Serie sicherlich auch oft in den Szenen wahr, die die beiden zusammen spielen.

Patrick, der mit seinem charmanten Auftreten und seinem Sinn für Humor nicht nur bei Olivia, sondern auch bei seinen Fans punktet, ist ein wahres Energiebündel. Seit seinem Einstieg bei GZSZ hat er sich in die Herzen vieler Zuschauer gespielt. Kein Wunder: Der 40-Jährige spielt die Rolle nämlich supergerne. "Es gibt keinen schöneren Arbeitsplatz als diesen. Die Möglichkeit, kontinuierlich mit einer solchen Quantität und Qualität zu drehen, das ist das Nonplusultra", schwärmte er vor Kurzem in einem Interview mit RTL.

RTL / Anna Riedel Olivia Marei ("Toni Ahrens") und Patrick Heinrich ("Erik Fritsche") bei GZSZ

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und Patrick Heinrich im Januar 2025

RTL / Anna Riedel Patrick Heinrich, Schauspieler

