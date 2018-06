Vor drei Jahren gab Eric Stehfest (29) öffentlich zu, lange Zeit drogenabhängig gewesen zu sein. Was mit Alkohol und Haschisch anfing, endete in einer lebensbedrohlichen Crystal-Meth-Sucht. Sieben Jahre lang habe er die synthetische Droge konsumiert, bis er sich in eine Klinik einweißen ließ. Aus seiner Vergangenheit macht der GZSZ-Star kein Geheimnis, veröffentlichte im März des vergangenen Jahres sogar seine Autobiografie "9 Tage wach". Eineinhalb Jahre später kann sich Eric nun über einen Mega-Erfolg freuen: Sein Buch wird verfilmt!

Wie der Sender jetzt selbst mit wenigen Worten via Twitter verkündete, wird ProSieben die Filmversion des Bestsellers produzieren. Damit wird Erics Lebensgeschichte wohl noch viel mehr Menschen erreichen, als es sich der Serienstar jemals hätte erträumen lassen. Immer wieder hatte der 29-Jährige in den letzten Jahren betont, anderen Drogenabhängigen Mut und Hoffnung auf ein Leben abseits der Sucht machen zu wollen.

Wann die Dreharbeiten für den Film starten werden und wann das Ergebnis im TV zu sehen sein soll, ist bisher noch nicht bekannt. Ebenso bleibt auch die Frage nach dem Cast vorerst offen. Ob sich Ex-Let's Dance-Kandidat Eric, der heute ein drogenfreies Leben als Familienpapa führt, noch einmal in sein früheres Ich versetzen und sich selbst spielen wird, was meint ihr?

RTL / Rolf Baumgartner Eric Stehfest und Iris Mareike Steen als Chris und Lilly bei GZSZ

Anzeige

Sascha Steinbach / Getty Images Eric Stehfest und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

Anzeige

WENN GZSZ-Star Eric Stehfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de