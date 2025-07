So schwierig sind Action-Szenen für GZSZ-Star Wolfgang Bahro

Für Wolfgang Bahro (64) wird es in der kommenden Woche dramatisch: Bei GZSZ wird seine Figur Jo Gerner schwer verletzt, während seine Kollegin Christina Arends alias Paulina in einem tragischen Autounfall stirbt. "Das war ein sehr anstrengender Drehtag, weil ich auch körperlich gefordert war, als ich Paulina aus dem brennenden Wagen ziehen musste. Gleichzeitig war es emotional sehr herausfordernd, da Paulina in dieser Szene stirbt", erinnert sich der Schauspieler im RTL-Interview an den Dreh der Szene und fügt hinzu: "Und es war außerdem der vorletzte Drehtag von Christina Arends, was den Abschied zusätzlich schwer gemacht hat."

Bei solchen Szenen ist nicht nur körperlicher Einsatz gefragt, sondern auch viel Planung und Sicherheit. "Action-Szenen sind immer eine große Herausforderung – nicht nur für uns Schauspieler, sondern auch für die gesamte Crew, die diese Special Effects umsetzt und dabei für unsere Sicherheit sorgt", berichtet Wolfgang weiter. Das Zusammenspiel zwischen Schauspielern und Crew sei entscheidend, insbesondere da solche Unfallszenen häufig direkt vor Ort und ohne vorherige Proben durchgeführt werden.

Trotz der beschriebenen Herausforderungen ist Wolfgang Bahro für seine professionelle Herangehensweise und seine Liebe zur Schauspielkunst bekannt. Seit 1993 verkörpert er ununterbrochen die Rolle des Jo Gerner und zählt somit zu den Urgesteinen der deutschen TV-Landschaft. Privat genießt der Schauspieler vor allem das Theater, das er nach wie vor als seine große Leidenschaft bezeichnet. Durch seine langjährige Erfahrung sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera ist es ihm gelungen, eine beeindruckende Karriere aufzubauen. Besonders stolz ist er darauf, so Wolfgang in früheren Interviews, dass er seine Rolle beim Publikum über die Jahre immer wieder mit neuen Facetten bereichern konnte.

Getty Images Wolfgang Bahro im Juni 2022

RTL / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Johanna Flemming (Charlott Reschke) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Onno Buß und Wolfgang Bahro bei GZSZ