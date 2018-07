Diese Rolle ist nicht nur für Nicole Maines persönlich ein ganz besonderer Erfolg! Als Schauspielerin kennen Serien-Fans die US-Amerikanerin bislang nur aus wenigen Produktionen. Einem größeren TV-Publikum zeigte sie sich erstmals 2016, als sie neben Caitlyn Jenner (68) und Laverne Cox (46) in der Dokumentation "The Trans List" zu sehen war. Nicole kam nämlich als Junge zur Welt und lebt seit einigen Jahren nun als Frau – ähnlich wie ihre neueste Rolle. Nicole, die selbst eine Transfrau ist, wird die erste Transgender-Superheldin in einer TV-Serie spielen.

Diese Hammer-News verkündete das Team des Helden-Hits "Supergirl" am Samstag auf der Comic-Con in San Diego. In der vierten Staffel der Geschichte um Melissa Benoist (29), die im Oktober in den USA starten soll, wird Nicole die Rolle der Nia Nal übernehmen, die eine Nachfahrin der DC-Heldin Dream Girl sein soll. "Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Hier passt die Aussage 'Mit großer Macht geht große Verantwortung einher'. Ich bin nervös, weil ich es richtig machen will", sagte Nicole im Variety-Interview.

Die 20-Jährige will mit ihrer Rolle nicht nur ihre eigene Community ermutigen, sondern auch die Darstellung von Trans-Menschen in der Gesellschaft revolutionieren. "Ich denke, wir leben jetzt in einer Zeit, in der Repräsentation in den Medien wichtiger denn je ist. Und was wir im Fernsehen sehen, hat dramatische Effekte auf unsere Gesellschaft", gab sich der Serienneuling überzeugt. Erst vor Kurzem hatte Scarlett Johansson (33) jede Menge Kritik auf sich gezogen, weil sie – quasi verkleidet – die Figur eines Trans-Mannes hätte spielen sollen.

Mike Coppola/Getty Images for Entertainment Weekly Nicole Maines, Schauspielerin

Rich Polk/Getty Images for IMDb Nicole Maines (l.) mit dem "Supergirl"-Cast auf der Comic-Con 2018

Rich Polk/Getty Images for IMDb Nicole Maines auf der San Diego Comic-Con 2018

