Die News von Scarlett Johanssons (33) neuestem Film-Engagement schlug kürzlich große Wellen. Für den Film "Rub & Tug" sollte die Hollywood-Schönheit in die Rolle eines transsexuellen Mannes schlüpfen. Kritiker der Besetzung forderten, die Geschichte müsse in jedem Fall von einer transsexuellen Person auf die Leinwand gebracht werden. Auf den Shitstorm reagierte die Schauspielerin zunächst in einem knappen Statement. Sie verwies auf Schauspielkollegen wie Jared Leto (46) und Felicity Huffman (55), die bereits vor ihr Transgender-Figuren porträtierten. Umso mehr überrascht es nun, dass Scarlett das gesamte Projekt abgesagt hat.

Sie wird die Rolle nicht spielen. Das erklärte die 33-Jährige nun gegenüber dem Out Magazine. Sie habe nach ihrem Statement viel von der Transgender-Community gelernt und realisiert, dass ihre Aussage nicht einfühlsam war. "Unser kulturelles Verständnis von transexuellen Menschen erweitert sich und auch, wenn ich es toll gefunden hätte, die Geschichte zum Leben zu erwecken, verstehe ich, warum viele dagegen sind." Sie sei froh darüber, dass diese Casting-Dabatte eine größere Konversation über die Vielfalt und die Repräsentation im Filmgeschäft ausgelöst habe.

Der Streifen erzählt vom Leben des kriminellen Bordellbetreibers Dante "Tex" Gill, der als Frau geboren wurde. Wer nun die Transgender-Rolle in "Rub & Tug" übernehmen wird, ist bisher unklar.

Ivan Nikolov/WENN Scarlett Johansson bei der amfAR Gala in New York

Splash News Scarlett Johansson bei den Tony Awards 2017

Jason Merritt Scarlett Johansson in Hollywood

