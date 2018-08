So schnell waren es nur noch elf Kandidaten, die um das Herz von Die Bachelorette Nadine Klein (32) kämpfen. Schon zu Beginn der heutigen Folge entschied sich Rafi Rachek, das Handtuch zu werfen. Da er schon in der letzten Woche keinen guten Eindruck bei seinen Mitstreitern hinterlassen konnte, waren die zwar nicht traurig über den Auszug des gebürtigen Syrers, aber auch sauer. Hätte er sich früher entschieden, hätten die letzten "Auszügler" Sören Altmann und Dennis Zrener vielleicht bleiben dürfen. Ohne die Junggesellin über seine Entscheidung aufzuklären, verschwand Rafi schließlich klammheimlich von der Mattscheibe.

Schon am nächsten Morgen nach der dritten Nacht der Rosen rief Rafi die übrigen elf Herren zusammen. "Ihr fragt euch, was so dringend ist", begann der selbst erklärte Familienmensch. "Ihr habt mich oft kritisiert, außerdem habe ich Heimweh. Deshalb habe ich für mich beschlossen, dass ich diesen Weg nicht mehr mitgehe", ließ er die Auszugsbombe platzen. Sein Entschluss löste frenetischen Applaus aus – außer von Filip Pavlovic. Gemeinsam mit Stefan Gritzka gehörte er zu den größten Kritikern des Erfinders des Schulterkusses. Stefan war es dann auch, der dem 28-Jährigen bei dessen Verabschiedung ins Gesicht sagte: "Ich finde, dass du ein falscher Mensch bist, du hättest die Entscheidung schon gestern treffen können. Damit hast du den Leuten einen Platz geklaut." Rafi zuckte nur mit den Schultern und akzeptierte die Meinung des Brillenträgers. Sein Abgang lief so ruhig ab, dass noch nicht einmal Nadine mitbekam, dass er die Villa verlassen hat.

Chris Kunkel erzählte der Beauty bei einem Doppeldate mit Daniel Lott von Rafis Rückzieher: "Dass Rafi weg ist, hast du mitgekriegt?" Nadine zog die Augenbrauen hoch und erklärte anschließend: "Ich war überrascht, weil wir noch ein Gespräch hatten und er mir da gesagt hat, dass er ein Einzeldate will, er wegen mir hier ist und die Rose annimmt." Den Jungs gegenüber nahm sie Rafis Entscheidung mit Humor: "Na, gut, dass ich ihn nicht mit auf das Date eingeladen habe!"

MG RTL D Rafi Rachek, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Daniel, Nadine und Chris in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

MG RTL D Nadine Klein in der vierten Nacht der Rosen

