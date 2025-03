Rafi Rachek kämpft seit Tod von Papa mit schlechtem Gewissen

Rafi Rachek (35) teilte Anfang des Jahres die traurige Nachricht, dass sein Vater verstorben ist. Wie der Realitystar nun auf Instagram offenbart, macht er nach wie vor eine schwere Zeit durch – insbesondere, weil es ihm schwerfällt, sein Leben normal weiterzuleben. "Das Leben muss und wird auch weitergehen, aber ich fühle mich so oft schlecht, weil ich mir denke, du hast vielleicht einfach zu wenig für ihn getan", erklärt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer und fügt hinzu: "Auf einmal bin ich wach nach seinem Tod und möchte jetzt, wo es zu spät ist, mit ihm über so vieles reden."

Die Gedanken über den Verlust seines Elternteils verfolgen den 35-Jährigen in seinem Alltag und sorgen dafür, dass sich ein ungutes Gefühl in ihm breitmacht. "Jedes Mal, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und Spaß habe, kommt der Zeitpunkt, wo ich mich schlecht fühle, weil ich mir denke: 'Krass, du tust so, als wäre nichts, dabei ist dein Vater nicht mehr da. Du wirst ihn nie wieder sehen, kannst ihm nie wieder was sagen oder einfach mal umarmen'", erklärt Rafi ehrlich, bevor er abschließt: "Das Wertvollste im Leben sind die Eltern."

Der Gewinner der vergangenen Sommerhaus-Staffel machte den Tod seines Papas im Januar publik. In seiner Social-Media-Story schrieb er, es sei der "schlimmste Tag seines Lebens", und veröffentlichte ein Foto, auf dem er die Hand seines Vaters hält. "Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin. Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater", betonte Rafi.

Anzeige Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/rafirachek/ Rafi Rachek und sein Vater