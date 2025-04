Sieben Jahre: Sam Dylan macht Rafi Liebeserklärung an Ostern

Sam Dylan (34) nutzt die Feiertage, um seinem Partner Rafi Rachek (35) liebevolle Worte zu widmen. Auf Instagram veröffentlicht der Realitystar jetzt ein inniges Foto des Paares und betont, wie viel es ihm bedeutet, den ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer an seiner Seite zu haben. "Ich habe nicht nur meinen Osterhasen gefunden, sondern auch den Mann fürs Leben. Wir sind im verflixten siebten Jahr – und ja, es gab dunkle Zeiten, doch jetzt läuft es besser als je zuvor", schwärmt der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner.

Wie er weiter ausführt, war die Beziehung der beiden nicht immer einfach. Es gab eine zwischenzeitliche Trennung, doch nun haben sie "gelernt, eine Beziehung zu führen", und es geschafft, ihr Leben "ohne Skandale" und "ohne ihre Liebe öffentlich auszuschlachten" zu leben. "Trotzdem sind wir in dem, was wir lieben, erfolgreich und glücklich. Unsere Beziehung ist nie langweilig, und der ein oder andere gesunde Streit gehört eben auch mal dazu", erklärt Sam außerdem und fügt abschließend hinzu: "Danke, mein großer Rafi Rachek – ich liebe dich!"

Die Sommerhaus-Gewinner gelten mittlerweile als eines der am längsten bestehenden Paare der Reality-TV-Szene. Wie sie bereits in der Vergangenheit preisgaben, hegen sie mittlerweile auch den Wunsch, gemeinsam Nachwuchs zu bekommen. Ende vergangenen Jahres hakte Promiflash nach: Wie läuft es bei Sam und Rafi in Sachen Kinderplanung? "Das ist nach wie vor mein großer Lebenstraum, aber ich möchte dann auch für das Kind da sein. Gerade aktuell nicht, denn ich habe nicht mal Zeit für mich, aber in den nächsten fünf Jahren muss es einfach klappen", verriet Sam.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im Januar 2024

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

